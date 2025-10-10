Cristian Chivu dovrà rinunciare anche a Yann Sommer nell'amichevole contro l'Atletico Madrid valida per la 'Reconstruction Cup', di scena stasera a Bengasi, in Libia. Stando a quanto confermato da Sky Sport, il portiere svizzero è stato fermato da una leggera sindrome influenzale. Oltre all'ex Bayern Monaco, ovviamente, mancherà Marcus Thuram, ai box per un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra accusato nel secondo tempo di Inter-Slavia Praga. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 10 ottobre 2025 alle 12:28
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print