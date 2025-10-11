Roberto Sosa, Fabio Galante e Antonio Candreva sono tutti concordi: sarà Lautaro Martinez a vincere il titolo di capocannoniere della Serie A. Nella loro ospitata per Sky Sport Data Room, i tre ex giocatori indicano il Toro come favorito numero uno, a partire dall'argentino ex Napoli: "Sta molto bene, anche se bisogna fare attenzione a Rasmus Holjund e Artem Dovbyk che possono fare tanti gol", mentre Candreva sottolinea la presenza di diversi attaccanti candidabili, da Lorenzo Lucca a Nikola Krstovic.