Intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, Attilio Tesser ha espresso alcune convinzioni sul momento del Napoli, paragonandolo anche alle altre big del campionato di Serie A: "Vedo solo cose positive. Migliorabili, ovviamente, come tutto e come capita anche a Milan, Inter e le altre. Ma il Napoli è una squadra forte e migliorerà anche il suo gioco".