Il telecronista Stefano Borghi, in un video pubblicato sul suo canale Youtube, ha parlato dell'Inter, soffermandosi soprattutto su Cristian Chivu. Di seguito le sue considerazioni: "Partiva da una eredità pesante lasciata da Inzaghi e dopo un epilogo scioccante della passata stagione. Attorno alla figura di Chivu c'erano punti di domanda legati alla gestione del post-Inzaghi. Ha riacceso la squadra".