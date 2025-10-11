L'antipasto di Champions League tra Atletico Madrid e Inter (le due squadre si incroceranno nella fase campionato della competizione il prossimo 26 novembre) termina con una sconfitta per i nerazzurri dopo i calci di rigore, ma a sorridere sono anche le casse dei club. Il test di ieri è stato utile per far mettere minuti nelle gambe alle seconde linee e a diversi giovani, ma anche per portare qualche soldo fresco dalla Libia.

Come ricorda il Corriere della Sera, infatti, ieri c'era in palio la Coppa della Ricostruzione, un evento evento direttamente finanziato dal 'Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia'. "Il direttore del fondo, nato con l’obiettivo di rilanciare Bengasi e celebrare la rinascita delle infrastrutture dopo anni di conflitti, è Belkasem Haftar, figlio del maresciallo Khalifa Aftar, uomo forte della Cirenaica e dell’esercito nazionale libico - si legge sul Corsera -. Quanto hanno incassato i finalisti di Champions per il blitz in Nord-Africa con le seconde linee? 4 milioni, una cifra ragguardevole per un’amichevole".