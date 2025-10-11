Dopo aver parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento, l'ex commissario tecnico Roberto Mancini si è concesso ai media anche in zona mista parlando della corsa per il campionato: "Il campionato di Serie A è appena iniziato, è per forza equilibrato. Ci sono 4-5 squadre che lotteranno per lo Scudetto, ma è difficile capire oggi quale sarà la migliore. Sarà una lotta lunga e faticosa".