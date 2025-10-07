Stefano Vecchi ha accolto positivamente il pareggio strappato all'ultimo respiro dall'Inter Under 23 contro l'Ospitaletto, un 2-2 che allunga la serie di risultati utili consecutivi dei nerazzurri a quota cinque: "Nel secondo tempo abbiamo avuto delle buonissime chance per pareggiare la partita prima, ce l'abbiamo fatta all'ultimo secondo, merito dei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine e non hanno mollato mai - le parole del tecnico bergamasco a Inter TV -. E' stata una partita in chiaroscuro, nel primo tempo non siamo stati all'altezza delle ultime gare. E' un buon pareggio, un punto meritato che muove la classifica. Questa è una categoria dove non puoi regalare niente, noi nel primo tempo abbiamo regalato. Non ci possiamo sedere su qualche buona prestazione, bisogna crescere e migliorare".

Su Zuberek, autore del 2-2 definitivo.

"Abbiamo deciso di tenere lui anziché andare alla ricerca di un giocatore più esperto. Crediamo nelle sue qualità, ora tocca a lui. In carriera ci può essere qualche problema fisico, bisogna rialzarsi e ripartire ogni volta. E' un ragazzo che ci sta dando dentro, abbiamo fiducia che faccia altri gol".