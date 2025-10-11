Alla fine, il momento tanto atteso dai tifosi dell'Austria è arrivato: con la quaterna rifilata a San Marino, Marko Arnautovic ha definitivamente superato Toni Polster come miglior marcatore della storia della Nazionale portandosi a 45 reti. Parlando ai microfoni della ORF, Polster, una stagione in Italia con la maglia del Torino nel lontano 1987-88, ha commentato la notizia congratulandosi con l'ex interista: "Avevo già detto in anticipo che Marko avrebbe superato questo record. Quindi, congratulazioni! Gli auguro tutto il meglio e molte altre vittorie. Però Marko ha giocato molte più partite internazionali, il che è un vantaggio. Ma bisogna anche dire che si è sempre mantenuto in forma e ha sempre accettato di giocare per la nazionale. Bisogna prima riuscire a farlo. Una grande giornata per Marko, sono felice per lui".

Non è mancata però una stilettata riferita al valore dell'avversario di ieri, sconfitta 10-0: "San Marino è stata davvero una grande delusione; questa squadra non ha posto sulla scena internazionale. Sono una squadra di pizzaioli, ma certamente non una Nazionale. Non c'è mai stata una squadra così debole ai miei tempi", ha detto Polster, esprimendo parole chiare per la squadra del Titano.