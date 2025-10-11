L'Inter punta il mirino su Robinho Júnior, pseudonimo di Robson de Souza Júnior e figlio della celebre stella brasiliana che ha indossato le maglie - tra le altre - di Real Madrid, Manchester City e Milan. Secondo quanto raccolto da UOL Esporte, il club nerazzurro invierà uno scout per seguire da vicino il classe 2007 del Santos nel derby di mercoledì prossimo contro il Corinthians a Vila Belmiro e avrebbe già in programma anche un incontro con uno dei rappresentanti del giocatore.

"L'Inter sta monitorando Robinho e potrebbe avanzare un'offerta nel prossimo futuro - si legge sul sito dell'emittente brasiliana -. Chi segue la carriera del giocatore non ha escluso una cessione a fine anno". Va ricordato che Robinho Jr. ha recentemente firmato un nuovo contratto con il Santos fino al 2027, ma nell'accordo è previsto anche un rinnovo biennale al raggiungimento della maggiore età (che arriverà il 17 dicembre).