Protagonista del gol del pareggio dell’Inter Women nel 2-2 contro la Fiorentina, Irene Santi ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Inter TV, sottolineando l’importanza del risultato ottenuto in una gara difficile.

“Sì, credo che il pareggio sia il risultato più giusto - ha dichiarato la centrocampista nerazzurra -. Abbiamo sofferto tanto, ma siamo riuscite a portare via un punto fondamentale. Nei minuti finali abbiamo persino sfiorato la vittoria, ma va bene così: è un buon risultato che premia il nostro impegno”.

Santi ha poi analizzato gli aspetti su cui la squadra può migliorare: “Potevamo gestire meglio il possesso palla e i momenti della partita, ma davanti avevamo una Fiorentina in grande forma, che ci ha messo in difficoltà. Alla fine, il punto conquistato è comunque prezioso”.

Determinante, secondo la giocatrice, è stata la reazione del gruppo: “Conta tantissimo aver reagito. In una partita complicata, siamo riuscite con la voglia e con il cuore a ribaltare l’inerzia e a rischiare addirittura di vincerla. È un segnale importante che ci dà fiducia e forza per le prossime sfide”.

Infine, uno sguardo al futuro: “Abbiamo buone sensazioni e vogliamo continuare il nostro percorso. Ora pensiamo alla gara di Europa Cup in Albania e poi al Parma. L’obiettivo è crescere partita dopo partita”.