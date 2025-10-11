Uno dei punti di continuità tra l'Italia di Luciano Spalletti e quella di Gennaro Gattuso è il blocco Inter. Lo sottolinea oggi Tuttosport, ricordando che a questo giro sono cinque giocatori chiamati nel primo giro di convocazioni e riconfermati per le sfide contro Estonia e Israele: si tratta di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Francesco Pio Espostito, "l’unico deb richiamato dal ct dopo la tornata settembrina, questo vuol dire che Gattuso considera il ragazzotto come parte integrante del gruppo".

Da non dimenticare che sono invece rimasti ad Appiano Gentile due potenziali riserve come Matteo Darmian e Francesco Acerbi, esclusi per questioni anagrafiche.