Intervistato da TMW Radio, Lamberto Zauli, ex giocatore di Bologna e Vicenza ed ex tecnico del Perugia, analizza quello che ha proposto il girone A della Serie C indicando le sue favorite: "Il campionato è lungo, e chi ha esperienza lo sa bene. Partire forte è importante, ma non basta. Brescia e Lecco possono certamente dare fastidio al Vicenza. C’è anche l’Inter Under 23, che ogni tanto lascia qualche punto ma resta una squadra capace di stare tra le prime. Ad oggi direi che Vicenza, Brescia e Lecco sono le più attrezzate per giocarsi il primo posto".