Riavvolgimento del nastro a tratti doloroso quello fatto oggi dalla Gazzetta dello Sport sui vari giocatori che di ricente hanno salutato il Milan con un semplice 'grazie e arrivederci'. Se gli ultimi casi, quali Calabria a Florenzi, hanno fatto meno male, "c'è stato un momento, però, in cui gli svincolati in casa Milan erano un vero e proprio caso, sia tecnico che economico" ammette la Rosea che porta indietro il calendario fino almeno il 2021 passando a setaccio certi casi emblematici: da Donnarumma a Kessie, passando per Calhanoglu.

Quello del turco è l'addio "più sorprendente": "il Milan aveva presentato un’offerta e si attendeva il sì. Il turco, però, declina e accetta la proposta dell’Inter, arrivata dopo il problema cardiaco di Eriksen. Da una sponda all’altra del Naviglio come fosse niente" ricorda il quotidiano milanese sul passaggio da una milanese all'altra di Calha.