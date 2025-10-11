Bastoni, Dimarco e Barella nell'undici titolare di mister Gattuso per la sfida tra Estonia e Italia. Dalla panchina gli altri due nerazzurri, Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito. L'Italia scenderà in campo con il 4-4-2, in attacco la coppia Kean e Retegui. Raspadori e Orsolini sulle corsie esterne, in difesa ben tre mancini su quattro.

Ecco le formazioni ufficiali.

Estonia (4-2-3-1) - Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste;Shein, Palumets; Kait, Soomets, Saarma; A.Tamm. A disposizione: Igonen, Perk, Yakovlev, Mustmaa, Kristal, Sappinen, J.Tamm, Miller, Mets, Schjonning-Larsen, Vetkal, Sinyavskiy. Commissario tecnico: Henn.

Italia (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Locatelli, Udogie, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Cambiaso, Mancini. Commissario tecnico: Gattuso.

In campo dal primo minuto anche Calhanoglu in Bulgaria-Turchia, Stankovic e Asllani si sfideranno a centrocampo in Serbia-Albania.