Vittoria in scioltezza per l'Austria contro San Marino. Un 10-0 roboante, con protagonista assoluto l'ex Inter Arnautovic, che è intervenuto ai microfoni di San Marino RTV, parlando anche del campionato italiano: "Chi vince il campionato di Serie A? Io spero l'Inter perché l'Inter è sempre nel mio cuore, io tifo per l'Inter e spero che possa vincere".