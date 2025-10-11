Giovanni Cusatis, ds e allenatore dell'Alcione, ha parlato in vista della sfida contro l'Inter U23: "Un derby contro l’Inter era una cosa che non si poteva immaginare, penso gratifichi il lavoro di tutti”. Il futuro? “Sappiamo da dove siamo partiti, cosa stiamo facendo e dove vogliamo arrivare”, le parole riprese da Gazzetta.it.