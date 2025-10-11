Dopo un incontro doppio di tennis a scopo benefico con Fabio Fognini come compagno d'eccezione al Foro Italico di Roma, Paolo Bonolis parla ai microfoni di Sky Sport esprimendosi sull'imminente sfida tra Roma e Inter e più in generale sulla nuova squadra targata Cristian Chivu: "Mi è piaciuto il fatto di aver affrontato la difficoltà di cambiare un registro mentale nei calciatori che durava da cinque anni. Poi preferisco il gioco in profondità che la squadra cerca di migliorare e rendere più costante che viene proposto quest'anno rispetto al palleggio degli ultimi anni, che pure ha portato grandi risultati ed entusiasmi a noi che tifiamo Inter. Ma questo nuovo gioco mi trova d'accordo, lo trovo divertente, i ragazzi sono contenti. Ho saputo che la preparazione è stata durissima e continua ad esserlo, speriamo che i risultati possano essere quelli che ci si aspetta da una società come l'Inter".

Cosa rappresenta Lautaro in questi match che determinano una stagione?

"Rappresenta la garra, la determinazione in campo che indipendentemente dalle circostanze versa sempre. A volte segna, a volte no, ma è sempre un esempio per i compagni: recupera palloni, corre a destra e a sinistra, si sente che vuole la partita con tutta la determinazione che serve per quei 95 minuti".

Ti aspettavi un avvio così convincete da parte di Chivu?

"Sì. Conosco Cristian, a parte che è sempre simpaticissimo, disposto all'allegria e alla leggerezza è sempre determinatissimo come campione da giocatore e come persona negli impegni che prende come quando deve gestire una società importante come l'Inter. Le sconfitte sono figlie di casualità e di episodi che rendono il calcio uno sport prelibato".