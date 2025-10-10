ll centrocampista nerazzurro Luka Topalovic si è messo in luce nella sfida di questa sera tra l'U21 della Slovenia e i pari età di Israele. Topalovic ha segnato un grande gol con un destro in diagonale implacabile, che ha pareggiato l'iniziale svantaggio israeliano firmato da Abed. Con questo pareggio la Slovenia conquista il primo punto in due partite nel cammino verso gli Europei.