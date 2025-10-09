Del livello dei giovani italiani e delle difficoltà che incontrano al momento dell'approdo nel calcio professionistico parla l'ex tecnico della Sampdoria Alberico Evani ai microfoni di Tutto Mercato Web: "Dire che all'estero son più pronti è il termine giusto, e lo conferma il fatto che le nostre Nazionali, dall'Under 15 fino all'U21 sono le migliori in un vasto panorama, ma qualcosa si inceppa quando devono fare lo scatto: li arrivano delle difficoltà, forse date dal fatto che si dovrebbe avere più coraggio nel dare tempo ai ragazzi, tempo di sbagliare e crescere. Perché c'è chi esce dalla Primavera ed è magari già pronto per un big, chi invece deve fare un percorso diverso per poi arrivare comunque a un ottimo risultato. La strada intrapresa, però, è quella giusta".

Le formazioni Under 23 potrebbero essere funzionali in quest'ottica?

"Avrebbero potuto esserlo se i giocatori che escono dalla Primavera proseguono la crescita attraverso un percorso formativo che li completa, ma mi sembra di vedere nelle U23 altri tipi di giocatori".