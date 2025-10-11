L'ex attaccante di Foggia, Lazio e Bologna Giuseppe Signori è protagonista di un'intervista per RAI Sport che andrà in onda nel corso dell'odierna puntata di 'Dribbling'. Nelle anticipazioni offerte, Signori si sbilancia sui nomi di Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda, puntando su di loro per il futuro del calcio italiano: "Abbiamo giovani interessanti, soprattutto attaccanti. Mateo Retegui ha fatto una scelta di vita importante. Quando si decide di andare in Arabia a livello di allenamenti si può perdere qualcosa ma io credo che lui abbia tutte le qualità per diventare un grande attaccante. Camarda e Pio Esposito rappresentano il nostro futuro, io punterei su di loro".