"Ho deciso che Leo non avrebbe giocato. Volevamo mettere alla prova Lautaro e Julian in attacco". Parola di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina che, intervenuto in conferenza stampa dopo l'amichevole di Miami contro il Venezuela, spiega così la decisione di lasciare in panchina Lionel Messi e di puntare invece su Lautaro Martinez e Julian Alvarez. Nel test di Chicago contro il Porto Rico, però, la Pulga dovrebbe trovare spazio: "Penso che giocherà", le parole del ct della Seleccion.
"I primi 25 minuti del secondo tempo non sono stati buoni - aggiunge Scaloni sulla vittoria di misura contro il Vinotinto -. Abbiamo giocato un primo tempo piuttosto buono, con occasioni... avremmo potuto segnare di più. I primi 25 minuti del secondo tempo non sono stati buoni. In seguito, abbiamo apportato una modifica al nostro sistema di gioco, soprattutto in difesa, e siamo migliorati", ha analizzato
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
