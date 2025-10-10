È successo come nella Champions League 2023-2024, ma questa volta, ovviamente, è una sconfitta ai rigori decisamente meno pesante e dolorosa. L'Atletico Madrid vince la Reconstruction Cup superando l'Inter per 4-2 nella lotteria dagli undici metri, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 per via dei gol di Carlos Martin nel primo tempo e Yann Bisseck nella ripresa. Partita dai ritmi non eccelsi, dove i nerazzurri non hanno mostrato la solita ferocia agonistica e anzi spesso hanno commesso qualche errore di troppo specie nella misura dei passaggi, ma che nella ripresa hanno fatto vedere cose più interessanti. Gradevole l'impatto dei ragazzi dell'Under 23 schierati da Cristian Chivu, con due di loro che timbrano anche i loro rigori mentre gli 'esperti' Luis Henrique e Francesco Acerbi si fanno ipnotizzare da Juan Musso. Gli osservati speciali Tomas Palacios e Andy Diouf non hanno invece offerto nel complesso particolari spunti pur non sfigurando.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-INTER 1-1 (4-2 D.C.R)

MARCATORI: 35' Carlos Martin (A), 59' Bisseck (I)

RIGORI: Griezmann (A) gol, Venturini (I) gol, Koke (A) traversa, Lavelli (I) gol, Ruggeri (A) gol, Luis Henrique (I) parato, Janneh (A) gol, Acerbi (I) parato, Lenglet (A) gol



ATLETICO MADRID: 1 J. Musso; 18 Marc Pubill, 2 J. M. Giménez (46' 43 C. Gimenez), 15 Lenglet, 3 Ruggeri, 21 Javi Galán (71' 26 Kostis, 84' 40 Puric); 4 Gallagher, 11 Almada (46' 59 Barrios), 6 Koke; 7 Griezmann, 12 Carlos Martin (71' 42 Javier Serrano).

In panchina: 33 M. De Luis, 39 Rajado, 46 Castillo, 65 Darío Frey, 66 Alegre

Allenatore: Diego Simeone

INTER: 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 42 Palacios (81' 50 Cinquegrano); 36 Darmian, 17 Diouf (90' 48 Zarate), 45 Bovo (54' 51 Kaczmarski), 22 Mkhitaryan (81' 52 Venturini), 11 Luis Henrique; 14 Bonny (71' 55 Agbonifo), 47 Spinaccè (81' 53 Lavelli).

In panchina: 12 Di Gennaro, 43 Stante, 46 Avitabile, 49 Maye, 54 Marello.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Mustafa Aldarsi

Note

Ammoniti: Darmian (I), Ruggeri (A)

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 0'.

RIVIVI IL LIVE

I RIGORI

Lenglet (A): GOL! VITTORIA FINALE DELL'ATLETICO MADRID!

Acerbi (I): PARATA!

Janneh (A): GOL!

Luis Henrique (I): PARATA!

Ruggeri (A): GOL!

Lavelli (I): GOL!

Koke (A): TRAVERSA!

Venturini (I): GOL!

Griezmann (A): GOL!



------

20.26 - Ci si avvicina all'area, primo a battere l'Atletico.

20.25 - Si procede al sorteggio per stabilire l'ordine di battuta.

------

91' - Non c'è recupero, finisce 1-1 tra Atletico Madrid e Inter. Si batteranno i calci di rigore.

90' - Esce Diouf, tocca a Zarate.

89' - Buona idea di Griezmann che prova a lanciare Janneh, beccato in offside.

86' - Gara che si sta un po' inasprendo, fallo di Agbonifo su Pubill. Intanto nell'Atletico è entrato Janneh.

84' - Kostis è addirittura in lacrime e deve uscire, dentro Puric.

83' - Ruggeri si scaglia contro Agbonifo dopo che l'arbitro ha fermato il gioco in quanto Kostis è rimasto a terra dopo uno scontro con Diouf.

82' - Cinquegrano trova lo spunto tra due difensori e prova l'appoggio per Agbonifo che viene anticipato.

81' - Cambi per l'Inter, con Cinquegrano, Venturini e Lavelli che entrano al posto di Palacios, Mkhitaryan e Spinaccè.

79' - Barrios trova spazio tra quattro difensori, arriva al limite dell'area e calcia col destro, Martinez c'è.

76' - Agbonifo! Bravissimo il ragazzo a prendere palla al limite dell'area Colchonera e a trovarsi a tu per tu con Musso che però respinge col piede la sua conclusione.

74' - Luis Henrique mette in mezzo un pallone per Spinaccè che viene intercettato, il brasiliano lo tiene vivo prendendosi un corner.

73' - Kaczmarski si fa ingolosire dalla conclusione dai 30 metri, rasoterra che sibila vicino al palo destro della porta di Musso.

71' - Cambi per l'Atletico Madrid: Kostis rileva Galan, Javi Serrano dentro al posto di Carlos Martin. Nell'Inter dentro Agbonifo per Bonny.

70' - Gimenez scaglia un rasoterra da fuori, Martinez para a terra. Inter che fatica a trovare le misure dei passaggi.

69' - Bene stavolta Palacios che interviene in scivolata su Carlos Gimenez e lo costringe a dare rinvio dal fondo. Poi però Bonny perde malamente il pallone.

66' - Barrios scappa via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che viene poi spazzato via da Luis Henrique.

64' - Brutto errore di Palacios che nel servire Acerbi regala un corner all'Atletico. Sugli sviluppi, Ruggeri arriva su una palla vacante e calcia al volo mandando alto anche questa volta.

63' - Ruggeri trattiene Bonny, per l'arbitro l'intervento è passibile di giallo.

IL GOL DI BISSECK: Corner battuto bene, palla sulla testa di Bisseck che inzucca altrettanto bene e beffa Musso.

59' - GOL GOL GOOOLLL DELL'INTEEERR!! YAAANN BIISSEECKK!!

59' - Mkhitaryan apre un contropiede Inter servendo Spinaccè, che si procura un corner.

56' - Kaczmarski si fa notare con un bell'intervento fisico a togliere il pallone a Barrios.

55' - Promettente progressione di Bonny che però perde la maniglia e viene anticipato da Griezmann, poi c'è fallo dell'attaccante nerazzurro.

53' - Bovo non ce la fa, dentro Kaczmarski.

52' - Gimenez prova la conclusione volante sulla respinta di Bisseck, palla che termina fuori.

51' - Bovo si rialza, Gallagher va a scusarsi con lui.

49' - Sgambetto di Gallagher su Bovo che cade male. L'arbitro fermsa il gioco.

47' - Bell'intervento di Bovo che poi subisce fallo. Nell'Atletico Madrid sono entrati Jesus Barrios e l'ex Levante Carlos Gimenez al posto di Almada e di José Gimenez.

-----

19.36 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

19.35 - Non ci sono cambi nell'Inter mentre le due squadre rientrano in campo.

19.29 - Halftime show con robot acrobati sulla pista dello stadio di Bengasi.

HALFTIME REPORT - Primo tempo dai ritmi nel complesso blandi, dove è la squadra spagnola quella che mostra un po' di convinzione in più nell'attaccare e nel creare pericoli a Pepo Martinez. Dopo le belle occasioni di Thiago Almada, è Carlos Martin a trovare il guizzo vincente con un tocco improvviso che non lascia scampo al portiere nerazzurro. Nerazzurri poco incisivi dalle parti di Musso.

-----

45' + 2 - L'arbitro manda tutti negli spogliatoi: primo tempo che si chiude con l'Atletico Madrid avanti per 1-0 grazie al gol di Carlos Martin.

45' + 1 - Tiro di Gallagher rasoterra, para Martinez.

45' + 1 - Un minuto di recupero.

45' - Bonny scappa via e innesca un interessante contropiede, sprecato per un tocco mal calibrato col quale manda la palla direttamente sul fondo.

44' - Atletico che chiude in avanti, Inter un po' compassata in questo primo tempo.

41' - Ci prova ancora Carlos Martin che entra in area, punta Palacios e calcia un tiro centrale controllato da Martinez.

40' - Da azione di corner, Ruggeri prova il tiro a giro sparando alto.

35' - Gol dell'Atletico Madrid! Carlos Martin riesce a trovare una conclusione improvvisa aggirando Palacios e Luis Henrique e sorprendendo Martinez!

33' - Fallo tattico di Darmian su Galan bravo ad anticipare un pallone servito da Bonny. Cartellino giallo per lui.

31' - Manata su Spinaccè che rimane a terra dolorante per qualche istante.

29' - Ancora Atletico con Pubill il cui tiro termina largo.

28' - Azione insistita dell'Atletico Madrid, conclude ancora Almada con un rasoterra che impegna Martinez bravo ad allungarsi e respingere.

25' - Gallagher atterra Bovo, punizione Inter anche se Simeone non appare d'accordo.

23' - Cambio di fronte Darmian-Luis Henrique, il brasiliano mette in mezzo all'area per Bonny anticipato all'ultimo.

21' - Fase molto confusa in area Atletico, alla fine spazza via la palla la difesa biancorossa.

20' - Prova il numero Bonny, chiude Gimenez in corner.

15' - Bella azione dell'Atletico Madrid con Almada lanciato da Griezmann a tu per tu con Martinez in piena area. L'argentino prova però la finezza col colpo sotto agevolando l'intervento del portiere nerazzurro.

13' - Crossa Ruggeri, Carlos Martin impatta male col pallone e Martinez può parare con tranquillità.

12' - Carlos Martin prova l'azione personale calciando dalla distanza, Luis Henrique mette il piede e intercetta.

10' - Segna Griezmann, ma in netta posizione di fuorigioco.

10' - Primo calcio d'angolo per l'Atletico Madrid.

6' - Non si capiscono Palacios e Spinaccè, pallone che viene riconsegnato all'Atletico.

4' - Entrata pesante di Galan su Palacios, punizione per l'Inter.

3' - Bel tiro di Bonny che calcia su assist di Bisseck, tiro però che Musso blocca con facilità.

3' - Prova lo spunto Luis Henrique, che salta un uomo ma viene poi fermato da Pubill.

-----

18.27 - Arriva il calcio d'inizio vero per l'Atletico Madrid: PARTITI!

18.25 - Ci vuole ancora qualche minuto prima del calcio d'inizio, che sarà dato da un'autorità locale.

18.22 - Koke e Darmian davanti all'arbitro per il sorteggio.

18.19 - Entrano in campo le due squadre. Inter con la terza divisa.

----