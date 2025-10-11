L’impatto con Palermo è stato per Pippo Inzaghi "molto bello" come ha detto lo stesso allenatore dei rosanero, fratello dell'ex allenatore dell'Inter, alla Gazzetta dello Sport: "Conosco il Sud. E qui ci sono un milione di tifosi".

Basta traslochi?

"Spero di essere all’altezza, diventare il Gasperini del Palermo e godermelo fino in fondo, perché qui c’è tutto".

Un giorno si vedrebbe in Premier? O sempre in B a vincere?

"Vorrei solo continuare a divertirmi. Ho una bella famiglia, sono gratificato da quello che ho. E dal sapere che i giocatori mi stimano e li ho fatti crescere".

E in Arabia come suo fratello?

"No dai, basta traslochi!".