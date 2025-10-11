Nemmeno il tempo di assorbire le voci dalla Germania sull'interesse dell'Inter che si lancia subito il derby di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan, entrato nell'ottica di poter perdere a zero Mike Maignan a giugno del 2026 non essendoci alcun appuntamento per il rinnovo ancora fissato in agenda, valuterebbe il nome di Noah Atubolu come potenziale sostituto. Il portiere classe 2002 del Friburgo, valutato attualmente 18 milioni di euro, è dato in cima ai pensieri di Via Aldo Rossi insieme a Zion Suzuki, numero uno del Parma e della Nazionale giapponese. 

Nella lista rossonera anche il nome di un altro giocatore osservato speciale dell'Inter, ovvero Elia Caprile, arquero del Cagliari. Per lui la valutazione è di circa 12 milioni di euro. 

Sezione: News / Data: Sab 11 ottobre 2025 alle 13:47
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
