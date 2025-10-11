La partita di ieri a Bengasi contro l'Inter è stata l'occasione per Carlos Martin, attaccante dell'Atletico Madrid, di mettersi in mostra con la maglia della prima squadra, lui che è cresciuto nel vivaio dei Colchoneros. Intervenuto nel dopopartita ai canali ufficiali del club madrileno, Martin non ha potuto nascondere la sua soddisfazione: "Sono orgoglioso non solo del gol ma anche del fatto di poter avere queste opportunità con l'Atletico Madrid. Ho sempre detto di essere un privilegiato per il fatto di giocare qui, sto realizzando il mio sogno e sono molto contento".