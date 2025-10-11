L'ex portiere Emiliano Viviano si è divertito a fare una riflessione sulle frequenze di TV Play. Dove giocherebbe oggi Cristiano Ronaldo? Di seguito la sua opinione: "A mio avviso, sarebbe titolare in diverse squadre di Serie A: penso alla Juventus, al Milan, alla Roma, all’Atalanta, alla Lazio e anche al Bologna. Ma non lo vedrei affatto in campo con la maglia dell’Inter o del Napoli, per motivi tecnici e di sistema di gioco”.