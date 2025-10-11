Se dovesse scendere in campo questa sera nella gara contro la Bulgaria, Hakan Calhanoglu taglierà il traguardo delle cento presenze con la maglia della Nazionale turca. Una pietra miliare nella carriera del centrocampista dell'Inter e capitano della selezione di Vincenzo Montella, che il portiere Uğurcan Çakır descrive così in conferenza stampa: "Hakan è un ottimo calciatore, uno dei calciatori più importanti e preziosi del nostro Paese. È un leader all'interno della squadra; è il nostro capitano e comunica molto bene con tutti. Lo consideriamo un leader. È giovane e ha ancora molti anni davanti a sé. Gli auguro molti anni senza infortuni e molti giorni in cui batterà i record con la Nazionale. È un giocatore davvero speciale e un leader molto importante".