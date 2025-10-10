Per riportare Aleksandar Stankovic a Milano, l'Inter dovrà pagare 22 milioni la prossima estate oppure 25 nell'estate 2027. Dopo aver incassato 10 milioni per la cessione al Club Brugge, i nerazzurri sembrano avere tutte l'intenzione di riprendersi il più piccolo dei figli di Dejan, che tanto bene sta facendo con i belgi, mettendosi in mostra soprattutto in Champions League.

Come conferma il Corsport, nel Club Brugge è già punto fermo nello scacchiere di Hayen che gli ha da subito dimostrato grande fiducia. "L’exploit di questo avvio di stagione gli è valso anche la prima convocazione in nazionale maggiore. Il primo a chiamarlo dopo aver appreso la notizia è stato Federico Dimarco. I due sono rappresentati dalla stessa agenzia, la Roc Nation Sports: «Siamo buoni amici. Era molto felice, sa quanto ami la Serbia. È orgoglioso, come la mia famiglia. I suoi consigli mi hanno aiutato anche quando dovevo decidere se trasferirmi al Lucerna». In Svizzera ha vissuto la prima tappa nel calcio dei grandi, dopo la trafila con le giovanili dell’Inter, verso la definitiva consacrazione che Stankovic spera di vivere in nerazzurro come suo padre. I monitor restano intanto sintonizzati sulle sue partite non soltanto in viale della Liberazione, ma anche ad Appiano dove c’è Chivu, che lo ha avuto in Primavera, e lo segue con grande attenzione. Il mister non è l’unico grande sponsor del serbo a Milano: il suo vice Kolarov lo ha avuto in Under 21 e condivide la stessa grande considerazione in quello che si sta candidando concretamente a diventare un figliol prodigo interista".