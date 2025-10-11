Secondo i colleghi di Sky Sport saranno tre gli interisti presenti oggi nell'undici titolare dell'Italia che sfiderà l'Estonia a Tallin nel percorso di qualificazione al prossimo Mondiale. Al centro della difesa a quattro ci sarà Bastoni al fianco di Calfafiori, con Di Lorenzo a destra e Dimarco a sinistra, mentre a centrocampo Barella completerà la cerniera della mediana con Tonali. Spinazzola e Raspadori dovrebbero invece essere i due esterni, con Retegui e Kean coppia d'attacco.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate ad accomodarsi in panchina sarebbero Frattesi e Pio Esposito, altri due nerazzurri convocati dal ct azzurro per i due impegni della sosta di ottobre.