Dopo aver archiviato agevolmente la pratica Vllaznia, l'Inter Women di Gianpiero Piovani si rituffa nel campionato affrontando al Viola Park la Fiorentina nella seconda giornata della Serie A Women. Queste le formazioni ufficiali della sfida che avrà inizio alle ore 17.30:

FIORENTINA (3-4-3): 1 Fiskerstrand; 22 Van der Zanden, 28 Snerle, 44 Faerge; 2 Woldvik, 21 Severini, 26 Cherubini, 3 Johansen; 15 Bredgaard, 51 Omarsdottir, 9 Janogy.

In panchina: 12 Agostini, 23 Bettineschi, 11 Wijnants, 16 Lombardi, 19 Della Peruta, 20 Orsi, 27 Tryggvadóttir, 28 Sarti.

Coach: Pablo Jesus Piñones-Arce

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 21 Tomaselli, 20 Detruyer, 27 Csiszar, 22 Schough; 31 Wullaert, 9 Polli.

In panchina: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 11 Van Dijk, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Massari Assistenti: Allievi-Galieni Quarto Ufficiale: Ferrara

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 11 ottobre 2025 alle 17:03
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print