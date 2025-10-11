Il legame tra Filippo e Simone Inzaghi resta forte, nonostante la distanza tra i due sia aumentata dopo il trasferimento in Arabia dell'ex allenatore dell'Inter. A confermato ai microfoni di Tuttosport ci pensa Pippo, attuale tecnico del Palermo: "Ci segue sempre anche dall’Arabia, è il primo a telefonarmi dopo ogni partita. È contento che io sia qui e so anche cosa si augura. Spero di rendere felice lui e anche tutti i tifosi", racconta.

Avrà visto Juventus-Milan: possono lottare per lo scudetto?

"Devono lottare per quello che rappresentano e per i tifosi che hanno. Però sì, con il Napoli, l'Inter e anche la Roma. Penso che sarà un campionato equilibrato. È chiaro che il Milan, non avendo la Champions, può avere il vantaggio che ha avuto il Napoli l'anno scorso. Sono curioso di vedere come andrà a finire".