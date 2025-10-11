L'Inter non sta lavorando concretamente su Robinho jr, figlio di Robinho, ex attaccante brasiliano ammirato in Italia con la maglia del Milan. Secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano sul canale YouTube non trovano conferme le voci che arrivano dal Brasile sul classe 2005 di proprietà del Santos.

Nel contratto è inserita una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Al momento il Santos non vuole negoziare né fare sconti. Al momento non è un discorso prioritario o avanzato per l’Inter. 

Sezione: Focus / Data: Sab 11 ottobre 2025 alle 20:13
Autore: Raffaele Caruso
