Se Frattesi, Carlos Augusto e Dimarco sono i rinnovi più urgenti ai quali pensare, "un orizzonte temporale già definito" che riguarda anche qualche altro titolare c'è: Sommer, De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian e Di Gennaro tutti in scadenza nel giugno 2026. "Il destino ovviamente non è segnato per tutti già in partenza, ma un occhio particolare andrà dedicato al rinnovamento della difesa" mette in guardia il Corriere dello Sport che fa una panoramica anche anagrafica.

"Se già l’estate scorsa il club ha dato un’accelerata al ringiovanimento della rosa, la prossima con tanti contratti in scadenza sarà l’occasione buona per abbassare l’età media di un gruppo che attualmente in Serie A sfiora i 29 anni" si legge difatti sul quotidiano romano che chiosa: "In casa nerazzurra c’è piena coscienza su questa situazione e a scadenza nel giugno 2026 il fattore età giocherà indubbiamente un ruolo importante, considerando che Acerbi avrà compiuto 38 anni, Sommer e Mkhitaryan 37 fino ai 34 di De Vrij.

