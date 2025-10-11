Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia, toccando diverse tematiche, tra le quali la conferma di Fabregas: "Se fosse andato via avrebbe scelto lui stesso il nuovo tecnico dei lariani, in quanto non solo allenatore ma anche azionista". Poi sul progetto societario: "Vogliamo costruire un club sostenibile sul piano finanziario, senza porci precisi obiettivi".

Sul futuro di Nico Paz, Suwarso ha dichiarato: "Il Real ha la recompra, ma deciderà il giocatore".