Il paragone con Lautaro Martinez, i rumors sull'Inter e la chiamata di Simone Inzaghi. Ci sono anche questi temi nell'intervista rilasciata da Santiago Castro, attaccante del Bologna, a La Gazzetta dello Sport.

L’ha chiamata anche Gattuso dopo Spalletti?

"No, non mi ha chiamato. Ma si sa: ho l’Argentina nel cuore".

Le ha avi italiani: non essendo sceso in campo teoricamente potrebbe ricapitarle una chiamata...

"Teoricamente. Ma tornare ad allenarmi con l’Argentina è sogno e obiettivo".

Dal gennaio 2024 lei è migliorato un bel po’: i paragoni con Lautaro l’hanno aiutata o “agitata”?

"Parliamo di paragoni con un grandissimo giocatore, è solo un onore. Li ho ascoltati, accettati ma io voglio essere io".

Assomiglia a tal punto a Lautaro che Simone Inzaghi l’ha chiesta per l’Al Hilal: conferma?

"Sì, mi hanno chiamato. E’ vero. Mo ho voluto restare qui per completare la mia crescita e perché è da qui che voglio tornare in Nazionale e magari vivere quello che è il mio sogno: il Mondiale".

L’hanno accostata a Inter, Chelsea, Juve: e lei?

"Ho sempre pensato al Bologna. Contento di poterlo fare. In questo Bologna ci si diverte giocando a calcio. E quando ti diverti le cose vengono meglio".