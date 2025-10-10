Denzel Dumfries parla ai microfoni di Sport Mediaset dopo la partita vinta dall'Olanda contro Malta, 4-0 fuori casa con un altro assist dell'interista. L'esterno è tornato sulla sostituzione subita contro la Cremonese e sulla reazione immediatamente successiva. "Ero incazzato perché è normale, nessun calciatore vuole uscire. Io voglio fare il meglio per la squadra, al momento c'era l'emozione... però adesso guardiamo in avanti che c'è la Roma dopo la sosta, bisogna vincere, è una partita difficile. Ciclo di partite difficili ora? Sì, sì, è così".

Dumfries fa poi una riflessione di tipo tattico, visto che da tempo all'Inter sta giocando in un 3-5-2 come esterno a tutta fascia e che con l'Olanda viene invece impiegato spesso nella retroguardia a quattro. "Per me è uguale, con 4 devo aspettare di più i momenti perché c'è un esterno davanti, a cinque invece sono più in area, per me tutte e due sono uguali, in Olanda ho sempre giocato a 4, sono abituato a entrambi i moduli. Io ancora decisivo? Sì, sono contento per gli assist, ho fatto un cross duro per Depay, lui ha fatto un gol bello, siamo contenti".

A Dumfries viene poi chiesto del possibile confronto con l'Italia qualora dovessero arrivare secondi, anche se oggi sono in testa al girone. "Noi siamo primi. Io guardo sempre per vincere, non per andare al secondo posto, questo sarebbe un pensiero negativo"..