Il portale NapoliNetwork solleva un problema relativo alle condizioni del terreno di gioco dello stadio Diego Armando Maradona, che fra due settimane ospiterà il big match della Serie A tra Napoli e Inter. La situazione non è delle migliori, stando alle immagini proposte: il manto erboso denuncia infatti diverse zone ingiallite e qualche irregolarità, soprattutto lungo le fasce laterali e nei pressi delle panchine. Le prime partite giocate e anche le condizioni meteo del capoluogo campano sembrano aver determinato tali effetti sull'erba dell'impianto di Fuorigrotta.

Insomma, ad oggi non le migliori condizioni possibili per la grande sfida tra i campioni d'Italia e i nerazzurri. Anchese ovviamente tempo per mettere mano alla situazione e riportare il campo al top della 'forma' c'è tutto.