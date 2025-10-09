In pochi si sarebbero aspettati un impatto del genere tra i professionisti, eppure Matteo Spinaccè è passato dalla Primavera nerazzurra al calcio professionistico con l'Inter U23 con una disinvoltura sorprendente, diventando in poco tempo un punto di riferimento per la squadra allenata da Stefano Vecchi. In 9 presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria, neanche complete, la punta 19enne ha raccolto 3 gol e 2 assist, non mostrando alcuna difficoltà nel transito da un llivello giovanile a un altro più complicato.

Ovviamente in Viale della Liberazione il livello di soddisfazione nei confronti del giovane attaccante è molto alto, e di pari passo crescono le aspettative nei suoi confronti. Con un contratto rinnovato recentemente fino al 2029 l'Inter, che ha respinto le richieste estive di Sudtirol e Frosinone, spera che questa stagione in Serie C possa permettergli di spiccare il volo e guadagnare estimatori da categoria superiori in vista di un percorso che possa portarlo, in un paio di anni, a essere pronto per la maglia nerazzurra o, quanto meno, a essere appetibile sul mercato.