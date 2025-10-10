Maurizio Sarri ha un pensiero decisamente negativo sulle seconde squadre. Il tecnico della Lazio lo esprime chiaramente al sito ufficiale del club capitolino: "Cosa stiamo facendo per i giovani? Giochiamo un campionato Primavera in campi ignobili con 150 spettatori, poi se deve giocare davanti a 50 mila spettatori all'Olimpico fa fatica. Non sono d'accordo con le seconde squadre, è la morte del calcio di Serie C e del campanilismo. Credo che il Foggia preferisca giocare col Bari piuttosto che con l'Atalanta Under 23".