Brutte notizie per la Nazionale italiana e per Gennaro Gattuso, che dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni nella delicata sfida contro Israele, in programma martedì 14 ottobre a Udine.

Il difensore dell’Inter, già diffidato, è stato ammonito durante il match con l’Estonia, incorrendo così nella squalifica automatica che lo costringerà a saltare la prossima gara di qualificazione. Un’assenza pesante per il ct azzurro, che deve già rinunciare a Buongiorno, fermo ai box per problemi fisici.

La notizia, tuttavia, fa felice Cristian Chivu, che potrà riavere il suo difensore in anticipo rispetto alle previsioni. Bastoni farà dunque ritorno ad Appiano Gentile già nelle prossime ore, iniziando a preparare la sfida di campionato che vedrà i nerazzurri opposti alla Roma nel weekend. Per Gattuso, invece, si tratta di un nuovo grattacapo in un reparto già decimato: al suo posto, il commissario tecnico dovrà scegliere tra Gabbia e Mancini per affiancare Calafiori al centro della difesa.

Sezione: Focus / Data: Sab 11 ottobre 2025 alle 22:37
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
