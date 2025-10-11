Finisce 1-0 l'amichevole tra Argentina e Venezuela andata in scena la scorsa notte, ora italiana, a Miami. Gara che Lautaro Martinez ha giocato per tutti i novanta minuti più recupero da protagonista. Scaloni ha schierato il capitano dell'Inter dal primo minuto al centro del tridente d'attacco tra Nico Paz e Julian Alvarez in una serata non fortunatissima per l'attaccante nerazzurro che ha fatto i conti con una porta stregata.

Il dieci di Chivu non riesce mai a superare Contreras, ma serve l’assist del gol della vittoria a Lo Celso, arrivato allo scoccare della mezzora e propiziato proprio dal Toro. Serata commovente all'Hard Rock Stadium dove le due squadre hanno commemorato Miguel Ángel Russo a due giorni dalla sua scompoarsa.