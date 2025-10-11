Presente al Festival di Trento, Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha parlato della top tre dei giocatori che ha preferito nel corso della storia. Di seguito le sue parole: "La mia top tre? Ibra, Ibrahimovic e Zlatan (scherza, ndr). No dai, direi al primo posto Ronaldo il Fenomeno, era il calcio. Quando guardi certi calciatori e tu vai il giorno dopo a ripetere quello che hanno fatto, quelli sono i giocatori che vuoi copiare che stimi e da cui impari", ha detto.