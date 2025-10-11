Dopo giorni di costanti check, esami e terapie, da Appiano Gentile le sensazioni che filtrano, verso la gara al rientro dalla sosta per le Nazionali in programma all'Olimpico contro la Roma, sono quelle di un match privo di Marcus Thuram. "Meglio rispettare i tempi dei muscoli francesi" si legge sulle Gazzetta dello Sport che spegne immediatamente gli allarmismi: "Non perché il recupero dal guaio alla coscia, avvertito nel secondo tempo della sfida contro lo Slavia Praga, stia andando peggio del previsto. Il decorso procede bene, secondo i piani" ma i controlli continui degli ultimi giorni suggeriscono quest'opzione.

"A questo punto, il mirino si sposta 200 chilometri più a sud: è il 25 ottobre a Napoli che Marcus vuole esserci davvero. Non al 70% delle forze, ma a pieno regime e con la testa libera dalla paura di ricadute" si legge ancora sulla Rosea che fa anche ben sperare gli interisti ma con prudenza: "Al momento, esserci contro Conte è possibile, ma non sicurissimo. I primi giorni della prossima settimana serviranno a emettere una sentenza". Nel caso la trasferta di Bruxelles sarebbe esclusa. Ad ogni modo, al netto del possibile rientro slittato, alla Pinetina si respira serenità. "All'Inter è cambiato il mondo, ora c’è vita dietro la ThuLa: proprio la presenza dei giovani terribili Pio + Bonny lascia tranquilli tutti e permette di spegnere anche la minima tentazione di affrettare il recupero del francese".