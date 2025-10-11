Il tecnico dell’Inter Women, Gian Piero Piovani, ha commentato con equilibrio e soddisfazione il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina Femminile, arrivato al termine di una gara intensa e complicata.
“Sì, siamo state un po’ bloccate, lo riconosco - ha spiegato ai microfoni di Rai Sport -. È stata una partita che rischiavamo di perdere, ma siamo riuscite a reagire e a portare via un punto prezioso. Sono contento del risultato, perché anche in una serata non brillante abbiamo dato continuità al nostro percorso di crescita. Pareggiare contro una squadra forte come la Fiorentina, in un contesto difficile, è comunque un segnale positivo”.
Il tecnico nerazzurro ha poi sottolineato le difficoltà legate al calendario ravvicinato: “Eravamo un po’ sulle gambe, è normale quando si gioca anche in Champions League. Capita di faticare, come è successo anche alla Juventus. Ma credo che alla fine sia stata una bella partita, combattuta e intensa”.
Piovani ha quindi chiuso guardando avanti con fiducia: “Questo punto ci dà forza. Continueremo a lavorare con impegno e serenità, perché la squadra ha dimostrato carattere anche in una serata complicata. È un passo importante nel nostro percorso”.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
