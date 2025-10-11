Durante l'allenamento della Nazionale olandese effettuato il giorno dopo la partita contro Malta, due titolari sono rimasti in campo mentre gli altri se n'erano già andati. I giocatori in questione erano Cody Gakpo e Denzel Dumfries, che sono rimasti a guardare il resto e hanno avuto una vivace conversazione con Ronald Koeman, CT degli Oranje.

Alla vigilia della gara di Amsterdam contro la Finlandia, Koeman ha spiegato quello che è stato il contenuto della discussione: "La partita. Soprattutto il gioco d'attacco, il posizionamento e i punti chiave da considerare. A volte giochiamo alti con entrambi i terzini, e poi si può correre qualche rischio in contropiede. È successo a volte contro Malta. Se gli avversari sono più forti, può essere un problema più grande. Ne abbiamo parlato".