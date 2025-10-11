Amichevole per l'Argentina questa notte contro il Venezuela. Il CT dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, ha deciso di lanciare dal 1' la coppia formata da Lautaro Martinez e Alvarez. Alle loro spalle gioca titolare Nico Paz. 

La formazione dell'Argentina: Martínez; Molina, Romero, Senesi, Tagliafico; Enzo Fernández, Paredes, Lo Celso; Paz, Lautaro, Álvarez.

Sezione: News / Data: Sab 11 ottobre 2025 alle 00:59
Autore: Niccolò Anfosso
