Suona un campanello d'allarme in casa Milan. Il terzino Pervis Estupinan è stato costretto a lasciare il campo al 44' dell'amichevole contro gli Stati Uniti del compagno Pulisic per un problema fisico: la prima diagnosi, stando a quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, parla di distorsione alla caviglia sinistra. L'ecuadoriano sarà out per la sfida contro il Messico e risulta essere a forte rischio per il match contro la Fiorentina in programma domenica al rientro dalla sosta.