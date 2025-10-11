Nella 'povera', ma solo di uomini, amichevole di Bengasi per la Reconstruction Cup, gli occhi nerazzurri erano puntati soprattutto su Luis Henrique e Diouf, "gli ultimi arrivati rimasti finora nell’ombra" puntualizza il Corriere dello Sport che continua: "E c’è da dire che non si sono messi in luce nemmeno ieri sera, sprecando quindi una buona occasione per lanciare un messaggio a Chivu". Per il quotidiano romano "il brasiliano è apparso ancora una volta frenato. È stato acquistato per gli uno contro uno, ma non ne ha mai tentati, o quasi, come se avesse timore di sbagliare. Certo, se continua così la sua utilità risulterà assai ridotta" sentenzia duramente. Giudizio altrettanto deciso quello di Diuf.

Sul francese il CorSport scrive: "L’impressione è che sia ancora spaesato. Ed è un po’ sorprendente visto che è approdato sul pianeta nerazzurro da quasi due mesi. Di sicuro è più sciolto con il pallone tra piedi, piuttosto che nel suo smistamento. Ma anche da parte sua sono mancate le iniziative, la voglia di tentare la giocata. Il centrocampista non è andato oltre al compitino, per di più commettendo diversi errori".



È stata un'Inter, comunque, non particolarmente brillante: "Palacios disastroso, che ha fatto infuriare più volte Acerbi, concedendo a Carlos Martina la girata vincente che ha sbloccato la gara" continua severamente prima di passare però alle note positive tra cui Pepo Martinez, Bisseck nella ripresa ha incornato su corner calciato da Mkhitaryan, Bonny, e anche il piccolo Agbonifo nel finale ha avuto la palla del raddoppio.