Ospite negli studi dell'emittente modenese TRC, il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri si autoelogia per aver individuato un prospetto importante come il difensore bosniaco Tarik Muharemovic: “Un gran colpo. Lo abbiamo pagato meno di 4 milioni". Su di lui ora c'è forte l'Inter, anche se Palmieri precisa: "Sono diversi club ad averci chiesto di lui”.

Palmieri parla anche dell'altro centrale neroverde, l'indonesiano Jay Idzes: “Abbiamo puntato su di lui perché è un centrale forte. Solo dopo abbiamo saputo del suo spessore mediatico e milioni di followers in Indonesia. Io quando posso compro giocatori forti e Jay è forte davvero”.