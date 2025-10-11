Nonostante da diversi anni la Russia e i propri club siano estromessi dalle competizioni internazionali in seguito al conflitto scoppiato con l'Ucraina, gli uomini mercato dei club europei non hanno perso di vista quanto accade nella Russian Premier Liga. E soprattutto, non hanno potuto fare a meno di notare l'exploit di un ragazzo classe 2005 che sta facendo faville con la maglia del CSKA Mosca: il suo nome è Kyrill Glebov, ed è un esterno offensivo giovane ma dai numeri già importanti, al punto da avere messo a referto cinque gol e due assist nelle prime 14 partite stagionali tra campionato e Coppa di Russia. Glebov, nato a Chelyabinsk, fa della velocità il suo punto di forza: di recente ha dichiarato di aver raggiunto un picco di 36,5 km/h in allenamento, un dato paragonabile a quello di pezzi da novanta come Alphonso Davies o Achraf Hakimi.

Durante l'estate, riferisce il sito Sport-Express, il giocatore del CSKA è stato seguito da numerosi club tra cui Arsenal, Newcastle, RB Lipsia, Atalanta e Inter, e nelle ultime settimane all'elenco si sono aggiunti Atlético Madrid, Roma e Benfica. Interessamenti paneuropei confermati dall'agente del giocatore, Taymaz Kharkharov, che ai microfoni di Metaratings ha affermato: "C'è interesse da parte dei club, questo è noto. Ma sarebbe inappropriato per me parlare di squadre specifiche. Gli addetti ai lavori sanno che tutti i principali club stanno tenendo d'occhio Glebov, Kislyak e Batrakov. Sono in trattative con diverse parti interessate e c'è un interesse genuino. Io sogno e vorrei tanto che Glebov partisse. Un addio in inverno? Improbabile: avrebbe bisogno di un'offerta decente da un campionato di alto livello. Non c'è una clausola rescissoria nel contratto di Glebov. Il CSKA può stabilire autonomamente la somma per il trasferimento. È importante capire che in ogni campionato di punta ci sono fino a cinque club disposti a pagare 20 milioni per Kirill".

Il suo sogno, si vocifera in patria, sarebbe giocare un giorno nel Manchester United, ma il procuratore frena: "Non stiamo nemmeno prendendo in considerazione l'Inghilterra; andarci è molto difficile in questo momento. I club spagnoli o italiani sarebbero probabilmente disposti a pagare per il trasferimento. Ma sarà difficile in questo momento".